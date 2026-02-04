Sube a 185 los muertos en Mozambique desde octubre pasado por las inundaciones y el cólera

Maputo, 4 feb (EFE).- Al menos 185 personas han muerto y casi 845.000 han resultado afectadas desde el pasado octubre por las lluvias torrenciales e inundaciones en Mozambique, informó este miércoles el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) en su última actualización de cifras sobre el siniestro, una cifra que también incluye al menos 59 fallecidos por cólera.

Este país del sureste de África se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026 y que ha provocado desplazamientos de cientos de miles de personas, según la ONU.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, el INGD indicó que, desde el 1 de octubre de 2025 al 4 de febrero, 185 personas fallecieron, 291 resultaron heridas y 11 están desaparecidas.

En ese tiempo, 844.932 personas se han visto afectadas por las inclemencias meteorológicas.

En el periodo transcurrido desde el 9 de enero al 4 de febrero, el INGD ha contabilizado 723.500 afectados, 23 muertos, 147 heridos y 9 desaparecidos, específicamente por las lluvias torrenciales e inundaciones.

"El aumento del número acumulado de muertes desde que comenzó la temporada de lluvias (es decir, desde octubre, en comparación con los fallecimientos contabilizados solo desde enero) se debe al cólera", puntualizó en declaraciones a EFE el portavoz del INGD, Paulo Tomás.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud mozambiqueño, a fecha de este 2 de febrero, al menos 59 personas habían muerto de cólera en las provincias de Tete y Manica, en el centro, y Nampula y Cabo Delgado, en el norte, desde el pasado septiembre.

La pasada semana, las autoridades recibieron en Maputo, la capital, 90 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea (UE).

Asimismo, el Gobierno de España ha enviado al país africano ayuda humanitaria por valor de 106.058 euros y ha desplegado un módulo de potabilización que debe abastecer hasta 15.000 personas al día con agua potable.

La Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), bloque regional de 16 países, desplegó su Equipo de Respuesta a Emergencias para ayudar a Mozambique y Sudáfrica tras las recientes inundaciones y condiciones climáticas extremas que han causado en esos países muertes, daños a infraestructuras e interrupciones de servicios esenciales.

En Mozambique, las inundaciones afectaron las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Según informó el pasado viernes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las inundaciones han provocado desde el inicio del año el desplazamiento de unas 392.000 personas, un éxodo que se suma al ocasionado por la violencia yihadista en el norte del país, que forzó a abandonar sus hogares a más de 300.000 personas solo en el último trimestre de 2025.

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas e infraestructuras críticas e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, indicó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aproximadamente la mitad de los afectados viven en Mozambique, de acuerdo con la OMS.