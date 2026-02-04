Suben a 35 los muertos por la nieve en Japón, con riesgo de avalanchas por deshielo

Según los datos de las autoridades, al menos 35 personas han perdido la vida por causas relacionadas con la nieve, como caídas o accidentes mientras trataban de retirar la acumulación de los tejados, desde el 20 de enero.

La mayoría de las víctimas, 12, se registraron en la prefectura de Niigata (centro), seguida de las prefecturas norteñas de Akita (7), Yamagata (5), Hokkaido (4), Aomori (4) e Iwate (1). Además, una persona ha fallecido en la prefectura de Nagano (centro) y una más en la de Shimane (suroeste).

Según las autoridades meteorológicas, las temperaturas en todo Japón subirán a partir de este miércoles gracias a una masa de aire caliente desde el sur, aunque se espera que los temporales vuelvan a partir del domingo, cuando está previsto que se celebren elecciones generales anticipadas.

Japón suele registrar fuertes nevadas en invierno, pero las de este año han sido especialmente intensas.

Según datos recopilados por la cadena de televisión japonesa NHK, la nieve alcanzó este miércoles una acumulación de 154 centímetros en la localidad de Aomori, más del doble de la media para estas fechas.

En otras localidades, como Sapporo o Nagaoka, también se han registrado cifras muy superiores a la media.

Además, algunas zonas de Tohoku (la región del norte de Japón donde se encuentran Akita o Aomori, entre otras prefecturas) están registrando lluvias, lo que contribuye al riesgo de avalanchas.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pidió este martes a su Gobierno tomar todas las medidas posibles para prevenir daños por el temporal, como cerrar carreteras, durante una reunión de los ministros relevantes, después de que la prefectura de Aomori solicitase ayuda al Ejército japonés para retirar nieve de los tejados de las casas.

Según los últimos sondeos, Takaichi va camino de asegurarse una aplastante victoria en los comicios del domingo, convocados por la mandataria conservadora hace apenas dos semanas para tratar de aprovechar sus altos índices de popularidad y lograr un mandato popular para su nuevo Ejecutivo de coalición.

Será la primera vez desde 1990 que Japón, el país más nevado del mundo, celebre elecciones en pleno mes de febrero.