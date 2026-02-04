Suben a 556 los gazatíes muertos desde el alto el fuego, tras 21 fallecidos en ataques hoy

Además de los fallecidos hay también 38 heridos, detalla el comunicado de Sanidad, que eleva a 1.500 el total de lesionados desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor la tregua.

Esta madrugada, Israel volvió a perpetrar ataques letales contra la Franja, matando entre las 21 víctimas a siete niños. Entre ellos dos de 12 años en Al Mawasi, sur de Gaza, además de a un paramédico de la Media Luna Roja Palestina (MLRP).

Además, otro menor falleció en Jan Yunis, y cuatro más en ataques contra la ciudad de Gaza (norte), entre ellos un bebé de cinco meses, confirmaron a EFE fuentes médicas de varios hospitales.

Según informó la MLRP en un comunicado, el fallecido "cumplía con su deber humanitario" transportando a personas heridas en Jan Yunis (sur), cuando fue asesinado en un segundo ataque aéreo contra una tienda, informó a EFE una fuente de la organización.

Al menos 29 trabajadores de esta organización de emergencias han muerto durante los dos años de ofensiva israelí en Gaza, según su propio recuento a octubre de 2025, incluidos los dos paramédicos que acudieron a rescatar a la niña Hind Rajab en enero de 2024 y fueron abatidos a tiros.

Los ataques de este miércoles responden, según Israel, al tiroteo presuntamente perpetrado por milicianos contra uno de sus soldados que resultó herido en el norte de Gaza, lo que el Ejército israelí consideró una violación del alto el fuego y respondió bombardeando a los palestinos.

El pasado sábado, 31 de enero, Israel volvió a atacar la Franja -alegando el avistamiento en un túnel de cuatro milicianos- matando a otros 32 gazatíes, incluidos mujeres y niños.

En total según el comunicado de Sanidad, desde octubre de 2023 son más de 71.800 los gazatíes muertos, entre ellos unos 20.000 niños, tras una ofensiva bélica por tierra, mar y sobre todo aire que devastó el enclave y que organismos internacionales y expertos calificaron de "genocidio" contra el pueblo palestino.