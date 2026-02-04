Sudán vive "la peor crisis humanitaria del mundo", denuncia HRW en su informe anual

El análisis de HRW alertó de que la guerra, que comenzó hace casi tres años, ha dejado ya más de 11,8 millones de desplazados, 7,4 millones internos y 4,2 millones externos, y recordó que en Sudán 24,6 millones de personas padecen hambre aguda, de las cuales 2 millones sufren o corren serios riesgos de sufrir hambruna, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

Desde la organización pidieron a las partes en conflicto que dejen de obstaculizar "deliberadamente" la entrada de ayuda humanitaria y que tengan en cuenta "las necesidades desesperadas de la población".

El país africano se encamina hacia el cierre de su tercer año de guerra continuada en abril de este año, tras vivir eventos clave en los últimos meses como la recuperación de la capital, Jartum, por parte del Ejército, o la entrada de las FAR en Al Fasher, capital del estado de Darfur del Norte.

El informe señaló los crímenes cometidos por ambas facciones.

De las FAR destacó "las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones contra personas que huían" de la ciudad de Al Fasher y del Ejército los abusos contra civiles a los que se acusó de colaborar con las FAR tras la toma de Jartum y sus "ataques aéreos indiscriminados" en el estado de Darfur del Sur, entre otros.

Además, se refirió a "la violencia sexual perpetrada principalmente contra niñas y mujeres por combatientes de las dos partes" y destacó que en mayo de 2025 los expertos de la ONU ya habían documentado al menos 330 casos, lo que desde la organización humanitaria consideran "una pequeña proporción del número real", dadas las limitaciones para la investigación de este tipo de situaciones.

Para HRW la impunidad "sigue siendo un factor clave" que "envalentona" a los autores de delitos graves "ya que a menudo ambas partes niegan las acusaciones o no toman medidas creíbles para investigar" y la guerra no deja espacio para "ningún mecanismo judicial independiente".

A pesar de que la guerra ocupa directa o indirectamente buena parte del informe, el texto también recordó que la legislación sudanesas sigue condenando la homosexualidad y las identidades de género minoritarias bajo los delitos de "sodomía" y "actos indecentes", con penas que van de un año a la cadena perpetua.