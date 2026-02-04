The Washington Post inicia centenares de despidos que afectarán a internacional y deportes

Washington, 4 feb (EFE).- The Washington Post informó este miércoles a su ​personal que iniciaba un ‌proceso con centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.