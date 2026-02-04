Toman la palabra defensas de acusados en juicio a Marine del que pende su futuro político

Marine Le Pen, cuyo alegato de defensa no está previsto hoy, llegó este miércoles puntual a la audiencia como es habitual desde que comenzó el proceso en apelación el pasado 13 de enero, y rehusó una vez más hacer declaraciones a la prensa, tras una requisitoria algo menos dura que la pena que recibió en marzo de 2025, aunque ella la valoró "en la misma línea", en un breve comentario a BMFTV.

Su ambición de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales de 2027 se complica, aunque podría a priori lanzarse a la carrera electoral si el Tribunal de Apelación siguiese la requisitoria fiscal, que pidió igualmente su condena a 4 años de prisión, pero solo uno de cumplimiento firme -y no dos- con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa.

Sobre el papel, de ser condenada a esa pena requerida, Marine Le Pen podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 si su inhabilitación a 5 años para ocupar un cargo público no fuera acompañada de una ejecución con efecto inmediato, ya que le permitiría presentar un recurso ante el Tribunal Supremo que suspendería la pena.

Hace solo unas semanas el Tribunal Supremo aclaró que de ser así hacía todo lo posible por fallar el recurso a finales de este año o principios del siguiente, unos meses antes de las elecciones presidenciales que se esperan en la primavera de 2027.

Fiel a su postura del otoño pasado, la tres veces candidata presidencial declaró a TF1/LCI que se le "impedirá" presentarse como candidata si los jueces siguen las peticiones de los fiscales, ya que no tendría tiempo suficiente para preparar una campaña electoral en condiciones adecuadas. De hecho, en ese caso, el plan B sería lanzar a su delfín, Jordan Bardella, a la contienda. Ambos figuran como favoritos en las encuestas para llegar al Elíseo.

Los escenarios más favorables para Marine Le Pen serían que el Tribunal de Apelación fuese más indulgente y dictara, bien una absolución -que parece improbable- o bien un periodo de inhabilitación inferior a dos años, ya que comenzaría en marzo de 2025, a partir de la pena dictada en primera instancia y tendría tiempo, por tanto, para presentarse a las Presidenciales.

Otro punto importante es que la pena de prisión dictada esté toda exenta de cumplimiento y sin vigilancia con brazalete electrónico, según confió Le Pen a su círculo más cercano citado por medios.

El peor de los escenarios es que el Tribunal de Apelación confirmase la pena inicial, con cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata, ya que Le Pen no podría lanzarse a la carrera presidencia incluso si apelara al Tribunal de Casación.

Está previsto que el tribunal, cuyas audiencias terminan la semana próxima, pronuncie su condena el próximo verano.

"A los jueces no les preocupa el destino de los políticos (...) sino que juzgan principalmente por los hechos", dijo hoy la fiscal general del Tribunal de Apelación, Marie-Suzanne Le Quéau en la radio France Inter, tras recordar que los cargos que pesan contra Le Pen están penados con hasta 10 años de prisión.

Para Le Quéau, está documentado el "establecimiento de un sistema organizado de malversación de fondos públicos europeos" por parte de la Agrupación Nacional (antes Frente Nacional) durante un período de aproximadamente diez años, por un importe de 3,3 millones de euros.

Y explicó que la Fiscalía no solicitó la ejecución provisional para los 5 años de inhabilitación porque consideró que "el orden público no se vería alterado si se permitiera a la señora Le Pen presentarse a las elecciones presidenciales".