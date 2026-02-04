Uber anuncia viajes con vehículos autónomos en Madrid, Londres y Los Ángeles

Uber avanzó sus planes de viajes sin conductor en la presentación de los resultados del último trimestre de 2025 en los que reportó un beneficio neto de 296 millones de dólares para ese periodo. Los ingresos netos del año anterior fueron de 6.880 millones de dólares.

Entre las perspectivas para el primer trimestre de 2026, la compañía incluyó "un impulso monetario de aproximadamente 4 puntos porcentuales sobre el crecimiento interanual".

También, un crecimiento de las reservas de entre 52.000 y 53.500 millones de dólares.

Uber busca ser la compañía líder en facilitar viajes autónomos para el año 2029, que significa que no necesariamente tendrán toda la flota de vehículos, sino que habilitarán la opción de llevar a cabo los trayectos y lo gestionarán con el cliente.

"Entramos en 2026 con un rápido crecimiento de los ingresos, un importante flujo de caja y un camino claro para convertirnos en el mayor facilitador de viajes en vehículos autónomos del mundo", aseguró Dara Khosrowshahi, director ejecutivo.

Estos viajes sin conductor humano al volante, también conocidos como robotaxis, ya se encuentran funcionando en algunas ciudades de Estados Unidos como Atlanta, Austin, Dallas o Phoenix, así como en Abu Dabi o Dubái, entre otros.

Además de en la capital española, Uber introducirá estos viajes en Hong Kong, Houston, Múnich, Zúrich y Londres.

"En los próximos años invertiremos con disciplina en multitud de oportunidades, entre ellas posicionar a Uber para triunfar en un futuro con vehículos autónomos", avanzó el nuevo director financiero, Balaji Krishnamurthy.

Las acciones de la compañía en Wall Street caían un 3,72 % tras la publicación de los resultados.