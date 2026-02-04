Un dibujo de un león hecho por Rembrandt recauda en subasta 17,8 millones en Nueva York

La pieza, titulada 'Young Lion Resting' ('Joven león descansando'), superó levemente el precio estimado por la casa de subastas Sotheby's, entre 15 y 20 millones de dólares.

Esta era la estrella de la primera venta de la semana anual de "antiguos maestros" de Sotheby's, en la que vende al mejor postor pinturas de artistas europeos desde finales del siglo XIII hasta principios del XIX y con la que este año espera recaudar 100 millones de dólares.

La obra subastada hoy es la única representación animal de Rembrandt que permanecía hasta ahora en manos de un particular, y ha sido cedida por el empresario y filántropo estadounidense Thomas Kaplan.

Gregory Rubinstein, jefe del Departamento de Dibujos de Antiguos Maestros de Sotheby's, explicó a EFE que este es el primer dibujo "realmente significativo" de Rembrandt que sale a subasta en al menos 25 años.

En ella, el holandés esboza un león que descansa sobre una superficie pero que parece preparado para atacar, transmitiendo a través de él una combinación de calma e intensidad, según Sotheby's.

Se cree que el pintor neerlandés representó al felino entre finales de la década de 1630 y principios de la de 1640, y que lo hizo en directo.

El artista realizó múltiples bocetos como este, que fueron "esenciales" a la hora de profundizar su comprensión del mundo y su capacidad para incorporar sus elementos en sus composiciones, apunta la casa.

Panthera, una organización estadounidense dedicada a proteger a los felinos salvajes y sus ecosistemas, juega un papel fundamental en la subasta de esta pieza, pues el 100 % de lo recaudado será destinado a la entidad.

Según Panthera, en el último siglo las poblaciones de leones se han desplomado casi un 90 %, de 200.000 a apenas 20.000, y más del 40 % de todas las especies de felinos salvajes se encuentran en peligro de extinción.

"'Young Lion Resting' establece un paralelismo intencionado entre las reflexiones de Rembrandt del siglo XVII y la acelerada crisis de biodiversidad actual, preguntándose si las generaciones futuras verán a los leones como animales vivos o meras representaciones históricas", escribe Panthera en su página web.

Así, la pieza de Rembrandt da pie a una conversación sobre "la extinción, el legado y lo que percibimos y sentimos cuando algo icónico desaparece", insiste la organización.