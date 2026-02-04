Un memorial en la dominicana Puerto Plata honrará el legado artístico de Falco

Viena, 4 feb (EFE).- El legado artístico de Falco, el músico austríaco que saltó a la fama internacional con su canción 'Rock me Amadeus', será honrado con un memorial en la ciudad dominicana de Puerto Plata, donde murió en un accidente de tráfico en 1998, anunció este miércoles la Fundación Privada Falco.