Un muerto en tiroteo en Moscú entre la policía y dos posibles veteranos de guerra

El tiroteo ocurrió en la autovía Rublióbskoye, en el oeste de Moscú cuando la policía abrió fuego contra dos sospechosos de secuestro y asesinato en la región de Penza (a 500 kilómetros de Moscú) el pasado 29 de enero, comunicó el Ministerio del Interior ruso.

Durante la persecución, uno de los sospechosos murió y el otro fue detenido.

Según los órganos policiales, Mijaíl Leóntiev y Alexéi Lánchikov, de 41 y 39 años, respectivamente, estaban siendo investigados por el secuestro y asesinato de un hombre en Penza, así como de un taxista en Moscú, cuyo cuerpo fue hallado por las autoridades este miércoles.

Según la investigación, el taxista llevó a los hombres a Moscú desde la ciudad de Samara a cambio de 85.000 rublos (1.115 dólares), que al concluir el viaje se negaron a pagar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El portal independiente Meduza, citando varias fuentes, asegura que podría tratarse de combatientes reclutados en prisión, ya que uno de ellos fue condenado en 2015 a 23 años de cárcel por dos asesinatos, por lo que barajan que salió de prisión a cambio de luchar en el frente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El otro fue condenado en 2014 a 13 años de prisión por asesinato y violación.

Según documentos del sistema penitenciario, ambos estuvieron recluidos en la Colonia Penal nº 5 de la región de Penza al menos hasta 2021, un año antes de empezar la guerra en Ucrania.

El canal de Telegram VChK-OGPU sostiene que ambos fueron reclutados por la compañía de mercenarios Grupo Wagner, que contrató a decenas de miles de presidiarios para combatir en Ucrania.