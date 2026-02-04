Una farsa inspirada en Trump, el regreso a escena de Jelinek y Neuwirth tras dos décadas

"En general, la opinión del público ha sido muy positiva", celebró este miércoles en declaraciones a EFE la portavoz de la Ópera Estatal de Hamburgo, Tanja Franke, al referirse al estreno de la obra, un encargo de esta institución musical de la ciudad hanseática.

Como avatares de sí mismas, Jelinek y Neuwirth -premio Ernst von Siemens 2024- envían a dos vampiresas, Vampi y Bampi, a un viaje por el mundo y observan la decadencia de la humanidad, mientras un rey tiránico y un monstruo marino invocado por él mismo luchan por el poder.

Toda la esperanza recae en ese monstruo, el gran Gorgonzilla, surgido de la explosión de una central nuclear.

Pero, ¿qué tipo de mundo es éste que sólo puede ser salvado por monstruos?, es la pregunta que lanza esta ópera, compuesta por Neuwirth, que también firma el libreto junto a Jelinek, y llevada a escena por el director general de la ópera, Tobias Kratzer, como "un gran guiñol contemporáneo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Monster's Paradise", a la vez tragedia y sátira, despliega un panorama tan absurdo y descabellado como estremecedor, que tiene el potencial de agudizar nuestra mirada sobre la realidad, destaca la Ópera de Hamburgo en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este teatro musical, de 165 minutos, el rey-presidente, con evidentes similitudes con Trump, espera con impaciencia desde el despacho oval su reelección, mientras las dos vampiresas, disfrazadas de Miss Piggy y Kermit (la cerdita Peggy y la rana Gustavo), intentan matarlo.

Pero todo lo contrario ocurre, ya que el rey-presidente crece hasta alcanzar un tamaño gigantesco y se desencadena un caos general del que las vampiresas son rescatadas por Gorgonzilla.

Más adelante, Gorgonzilla y el rey-presidente se reencuentran y se atacan en una demostración de fuerza patriarcal en al que, por una vez, parece ganar el que merece hacerlo.

En el aspecto musical, el director de orquesta suizo Titus Engel combina orquesta, electrónica y solistas vocales para crear un sonido impactante en esta farsa política moderna, absurda y a la vez profunda, resalta la Ópera de Hamburgo.

Además, la actriz británica Charlotte Rampling y la pianista georgiana Elisabeth Leonskaya enriquecen la obra a nivel audiovisual.

Así, Rampling encarna en la puesta en escena en vídeo a una misteriosa Diosa, un personaje atemporal que confiere a la ópera una profundidad mítica y emocional, mientras Leonskaya contribuye con fragmentos de audio, interpretando junto con la pianista Alexandra Stichkina obras de Franz Schubert en el piano de cola de Jelinek.

La Ópera Estatal de Hamburgo ofrece hasta el próximo 19 de febrero otras cinco funciones de "Monster's Paradise".