Una feria de colombofilia sin palomas: un brote de H5N1 en Bélgica impide exhibir las aves

"Es una pena que este año no podamos exhibir palomas en directo, pero la seguridad y la prevención son primordiales", declaró al diario Het Laatste Nieuws la directora de la exposición, Nathanaëlle Verdruye, quien está en contacto con la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria de Flandes.

La feria, llamada Fugare y que es uno de los principales encuentros del sector en Europa, se desarrollará los próximos 14 y 15 de febrero y reunirá a más de 100 expositores de una quincena de países dedicados a un sector de nicho con gran presencia en Bélgica, célebre por sus ferias, carreras y subastas de palomas, algunas de las cuales se adjudican por más de un millón de euros.

"Fabricantes de piensos y suplementos para palomas estarán presentes para dar a conocer sus últimos desarrollos. Constructores de palomares y aviarios de la región del Benelux compartirán su saber hacer con los visitantes", anuncian los organizadores en la web de Fugare.

También se podrá "solicitar información sobre ADN y asesoramiento genético a varios veterinarios presentes en la feria", añaden.

La exhibición reunirá además a criadores "de primer nivel" como Gino Clique, Annemie Vanhee, Marc y Geert Polin o Emiel Denys.

Fugare servirá también para entregar trofeos y promocionar diez competiciones "One Loft Race" de España, Zimbabue, Bulgaria, Rumanía y Portugal, en las que todas las palomas se crían en un mismo palomar al que los aficionados envían sus ejemplares.

La feria sirve además como antesala del inicio de la temporada de competiciones, que arranca habitualmente en primavera.