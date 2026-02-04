Venezolanos visitan mausoleo de Chávez en el 34 aniversario de su fallido golpe de Estado

Olga Mendoza acudió al lugar para rendir homenaje al "comandante amado" y asegurarle que están "cumpliendo su legado".

La activista del chavismo también dijo a EFE que le expresó al fallecido mandatario su lealtad y compromiso con la autodeterminación, la soberanía y la independencia de su país.

Además, aseguró que harán "todo lo que sea posible" para que Estados Unidos devuelva a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas de ese país el pasado 3 de enero en medio de una serie de ataques en suelo venezolano.

Ambos, según Mendoza, demostraron "lealtad y dignidad" en medio del "secuestro" y "se sacrificaron" para "evitar mayor bombardeo en la ciudad de Caracas y en toda Venezuela".

"No se resistieron y fueron secuestrados", dijo la mujer.

Varios de los asistentes, principalmente autoridades, dejaron rosas blancas sobre la tumba de Chávez, custodiada por cuatro militares.

Una de las autoridades militares que acompañaban al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tenía una cinta con los colores de la bandera venezolana atada en el tallo de la flor.

Padrino López dijo que el legado de Chávez "muy difícilmente podrá desvanecerse, aun con los cambios geopolíticos y las nuevas realidades".

"Ese legado vivirá y por ese legado lucharemos", aseguró.

Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, indicó que el fallecido mandatario "sin duda es el referente principal" en medio de "situaciones adversas" como la que vive actualmente la nación suramericana.

"Pasarán aquí 200 años y el pueblo y el mundo seguirán hablando del comandante Hugo Chávez, de su gesta heroica, de su entrega, de su amor por un pueblo, de su compromiso en cualquier circunstancia", expresó Cabello, vestido de militar.

Tras el ataque militar de EE.UU., Venezuela quedó al mando de Delcy Rodríguez, quien ha tenido acercamientos con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos países han designado misiones diplomáticas luego de siete años de relaciones rotas.