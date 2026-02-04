Venezuela avanza en consolidar una comisión de convivencia, dice presidente del Parlamento

En un mensaje publicado en su Telegram, el parlamentario indicó que el encuentro tuvo el objetivo de definir una agenda para "afianzar la paz" y la "soberanía" de Venezuela, sin precisar más detalles.

Más temprano, un sector de la oposición venezolana integrado por el dos veces candidato presidencial y actual diputado, Henrique Capriles, informó que aceptó una invitación del Gobierno encargado para comenzar un proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

Este grupo no se alinea con la mayor coalición opositora de Venezuela, liderada por María Corina Machado, que mantiene su reclamo para que se reconozca lo que asegura fue el triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio de 2024 frente a Nicolás Maduro.

El pasado 23 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la instalación del Programa para la convivencia y la paz y propuso convocar un "verdadero diálogo político" en el país, que incluya a sectores "coincidentes" y también "divergentes", una tarea que encomendó al presidente del Parlamento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, pidió que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, es decir, explicó, que "no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, Delcy Rodríguez propuso la semana pasada una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

De momento, se desconoce el contenido de la legislación propuesta, que aún no ha sido presentada ante el Parlamento.