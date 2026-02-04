Venezuela quiere ser reconocida por producción de crudo, no sólo por reservas, dice Ortega

"Sabemos que la referencia para Venezuela es que es el país con mayores reservas de petróleo, y nosotros queremos dejar de ser conocidos por eso. Queremos ser conocidos como uno de los países con mayores niveles de producción", indicó en una conversación pública en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés), que se desarrolla en la ciudad emiratí.

De esta forma, según el expresidente del Banco Central de Venezuela (2018-2025), esos ingresos se pueden usar "para diversificar la economía", un modelo que usan precisamente los Emiratos Árabes Unidos (EAU), apuntó.

Venezuela produce un promedio de 800.000 barriles de crudo al día (bpd), muy por debajo de su máximo histórico que se situaba por encima de los 3 millones de barriles diarios en la década de 1990, mientras que el país cuenta con una de las mayores reservas del mundo, hasta 300.000 millones de barriles.

Ortega señaló ahora que Venezuela "avanza pacíficamente y está lista para recibir inversiones y competir en el mercado internacional, como cualquier otro actor".

Subrayó de hecho que lo que esperan las empresas para poder invertir en el país caribeño es que se "levanten las sanciones" que Estados Unidos y otros actores internacionales ha ido imponiendo en los últimos años.

Ortega hizo referencia a la aprobación el pasado jueves por parte del Parlamento venezolano de una reforma a la Ley de Hidrocarburos que cambia el tablero de la industria petrolera, hasta ahora estatal, para permitir una mayor participación de inversores privados y extranjeros.

La modificación recibió el visto bueno del Legislativo el mismo día en el que el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una licencia general que permite ciertas transacciones con el petróleo venezolano, lo que también supuso un giro en la política del republicano estadounidense Donald Trump, que aprobó en 2019, durante su primer Gobierno, sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"Permítannos acceder a nuestros propios activos. Por ejemplo, cuando dirigía el Banco Central, no tenía acceso a las reservas internacionales (...) Y si nos permiten funcionar como un país normal, Venezuela mostrará una mejora y un crecimiento extraordinarios", sentenció en su mensaje final en la capital económica de Emiratos.