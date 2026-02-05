Al menos 22 muertos en ataque de paramilitares contra un hospital en el sur de Sudán

La Red de Médicos de Sudán informó en un comunicado este jueves de que al menos 22 personas murieron en el bombardeo, entre ellos el director del Hospital Militar Al Kiwek y tres miembros del personal médico, mientras otros ocho resultaron heridos.

La ONG sudanesa condenó estos "ataques contra centros de salud y personal médico", y aseguró que constituyen "un crimen de guerra y una flagrante violación del derecho internacional humanitario y las convenciones que garantizan la protección de los civiles y las instalaciones médicas".

Asimismo, recordó que este ataque "no es el primero, sino parte de una serie de ataques que han azotado el estado de Kordofán del Sur, dejando inoperativos varios hospitales".

"Esto agravará la crisis humanitaria y amenazará los servicios de salud que aún se prestan a la población civil", denunció la organización.

La Red consideró a las FAR "plenamente responsables de este crimen y pide a la comunidad internacional, a las organizaciones de las Naciones Unidas y a las organizaciones de derechos humanos que tomen medidas inmediatas para detener los repetidos ataques a las instalaciones sanitarias".

Es el tercer ataque de este tipo por tercer día consecutivo, después de los registrados el martes y miércoles contra un centro de salud y un hospital en Kadugli, capital de Kordofán del Sur, en el que murieron al menos 16 personas y decenas quedaron heridas.

Los bombardeos en este estado, además, se producen después de que el Ejército sudanés anunciara recientemente el levantamiento del asedio sobre Kadugli y Dilling -segunda ciudad más grande del estado-, y avanzara la apertura de un corredor humanitario para permitir la entrada de suministros por una carretera clave que también conecta con Al Kiwek.

Las FAR y su aliado el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (MLPS-N) llevan sitiando las ciudades de Kadugli y Dilling desde principios de la guerra, y continúan realizando bombardeos de artillería y ataques con drones contra ambas ciudades, que han causado decenas de muertos y heridos.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán -centrados sobre todo en el estado de Kordofán del Sur- se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares.