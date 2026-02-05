Alemania califica de "completamente inaceptable" la expulsión de un diplomático de Rusia

"La expulsión de un diplomático alemán de Rusia carece de toda base objetiva y es completamente inaceptable", dijo en declaraciones a los medios alemanes durante su viaje a la región del Indo Pacífico.

"Mientras nuestros diplomáticos cumplen con la ley y el derecho, Rusia apuesta por la escalada y por el espionaje bajo el manto de la diplomacia", señaló en referencia al hecho de que Berlín tuviera que expulsar en enero a un alto cargo de la embajada de Rusia, al que acusó de haber ejercido de espía para Moscú bajo la cobertura de su estatus diplomático en Alemania.

"Este nuevo acto inamistoso de Rusia tampoco cambia nada" en la reacción alemana, recalcó, al asegurar que el Gobierno alemán "también responderá en el futuro de manera firme a este tipo de actividades de Rusia que ponen en peligro la seguridad" de Alemania.

La represalia rusa demuestra sin embargo "una vez más que Rusia apuesta por métodos de represalia en lugar de la diplomacia", añadió.

El Ministerio de Exteriores de Rusia declaró este jueves 'persona non grata' a un funcionario de la Embajada de Alemania en Moscú, en respuesta a la expulsión previa por parte de Berlín de un alto cargo de la legación rusa en el país centroeuropeo.

"Valoramos las acciones de la parte alemana como una provocación de baja calaña, dirigida a desacreditar a la misión diplomática rusa en Alemania", denunció la diplomacia rusa.

Si bien Berlín no precisó el cargo del empleado ruso expulsado, el semanario 'Der Spiegel' afirmó que se trata del agregado militar adjunto de la embajada y era la persona de contacto de una ciudadana germano-ucraniana, identificada como Ilona W., detenida bajo sospecha de haber espiado para Rusia y de haber transmitido información militar.