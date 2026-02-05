Arabia Saudí aborda con Irán la necesidad de resolver las tensiones con EEUU con diálogo

"Durante la llamada, abordaron los acontecimientos regionales y destacaron la necesidad de resolver las disputas mediante el diálogo y la vía diplomática. También abordaron los esfuerzos para mantener la seguridad y la estabilidad de la región", informó la agencia oficial de noticias saudí, SPA, sin dar más detalles.

Araqchí anunció ayer que mantendrá mañana, viernes, negociaciones en Omán con EE.UU sobre el programa nuclear iraní, sin dar a conocer más información sobre cómo será el formato de este encuentro.

Irán y Estados Unidos ya mantuvieron el año pasado varias rondas de negociación en Mascate, con Omán como intermediario, pero que llegaron a su fin tras el inicio de la guerra irano-israelí, en junio de 2025, y en la que Washington participó con el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes.

Las negociaciones de mañana llegan tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Esas amenazas han estado acompañadas del despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- junto con miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudieron el país el mes pasado.

Irán reconoce que murieron 3.117 personas en estas protestas, una cifra que organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.872, si bien continúa verificando más de 11.000 denuncias de posibles muertes.

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han dejado claro que no dejarán que se use ni su territorio, espacio aéreo y aguas soberanas para lanzar una acción militar contra Irán.