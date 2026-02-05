Argentina remite el acuerdo Mercosur-UE al Congreso para su ratificación

El proyecto enviado a la Cámara de Diputados asegura que "el acuerdo presenta numerosos beneficios", entre los que destaca un "enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios" del país sudamericano y la creación de "condiciones más favorables para la internacionalización de las empresas argentinas".

"Día histórico para los argentinos", celebró el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X -en referencia al envío del acuerdo Mercosur-UE al Congreso, pero también al acuerdo comercial y de inversiones firmado este jueves con Estados Unidos-, y sancionó: "Argentina vuelve al mundo".

Entre los productos de exportación a la Unión Europea que "obtendrán importantes mejoras", el texto dirigido a los parlamentarios menciona la carne, los langostinos y calamares, la merluza, la miel, los cítricos y las frutas, el biodiesel y el vino, además de otros productos de las economías regionales como las legumbres y el mate.

En cuanto a los beneficios para la industria argentina, destaca que el acuerdo "mejorará el acceso a insumos industriales" y abrirá "nuevas perspectivas para las exportaciones" de ese rubro.

El proyecto fue compartido por la diputada oficialista Sabrina Ajmechet en su cuenta de la red social X, junto a un mensaje en el que manifiesta el deseo de que Argentina sea el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo para "empezar a aprovechar sus beneficios".

Sin embargo, Uruguay, Paraguay y Brasil también han comenzado, en el lapso de la última semana, sus respectivos procesos de ratificación parlamentaria.

El tratamiento del proyecto está previsto en la agenda propuesta por el oficialismo para las sesiones extraordinarias del Parlamento, que comenzaron el pasado lunes y se extenderán hasta el 27 de febrero.

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en una ceremonia en Asunción y para entrar en vigor debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y por la UE, donde el tratado ha sido contestado en la Justicia.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.

La Comisión Europea sigue sin aclarar por el momento si lo implementará de forma provisional, aunque el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado al Ejecutivo comunitario a aplicar el acuerdo una vez lo haya ratificado alguno de los socios del Mercosur, porque los Veintisiete ya dieron el visto bueno al pacto.