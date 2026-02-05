Aumenta la confianza del consumidor panameño, pero persiste la cautela hacia la economía

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) subió a 92 puntos en enero de 2026, 13 puntos más que los indicadores de septiembre de 2025, aunque el cómputo general se mantiene en zona de desconfianza.

En la encuesta que mide el ICCP, a cargo de The Marketing Group (TMG) en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), 100 es el punto de equilibrio de la confianza y/o la desconfianza de los consumidores en el devenir de sus hogares, el país, el ahorro y los puestos de trabajo.

"La medición más reciente del Índice de Confianza del Consumidor muestra avances en varios de sus componentes, aunque el indicador general se mantiene en niveles de desconfianza, reflejando una evaluación cautelosa por parte de los consumidores sobre la evolución de la economía", afirmó en un comunicado la CEO y gerente general de TMG, María Alejandra Cuéllar.

Entre los componentes del índice, la probabilidad de ahorrar dinero durante los próximos 12 meses se ubicó en 87 puntos, con un incremento de 14 puntos respecto a los 73 puntos registrados en septiembre de 2025, aunque el resultado todavía no alcanza niveles de confianza.

En contraste, el indicador relacionado con el desempleo llegó a 101 puntos, tras aumentar 13 puntos frente a la medición anterior y ubicarse en zona de confianza.

Según la encuesta, el 31 % de los consultados considera muy probable conseguir empleo y el 23 % lo califica como bastante probable.

En cambio, el 19 % estima que es poco probable obtener trabajo y el 24 % considera que no logrará encontrar empleo, mientras que un 3 % no expresó una opinión definida, reflejando percepciones aún heterogéneas sobre el mercado laboral.

La percepción sobre la situación económica de los hogares también mostró una mejora al pasar de 82 puntos en septiembre de 2025 a 96 puntos en enero de 2026, lo que sugiere una visión menos adversa sobre las finanzas familiares.

Por su parte, las expectativas sobre la economía nacional para los próximos 12 meses se situaron en 84 puntos, 13 puntos por encima de la medición previa, aunque todavía sin consolidar un escenario de confianza.

"Este comportamiento mixto indica avances parciales que podrían contribuir gradualmente a una mayor estabilidad en las expectativas de los consumidores en los próximos meses", concluye el comunicado.

Panamá registró un crecimiento del PIB de "aproximadamente" un 4 % en 2025, indicó este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas, impulsado por el Canal interoceánico, entre otros sectores.