Baidu recomprará acciones por 5.000 millones dólares y pagará dividendos por primera vez

En un comunicado remitido en la mañana de este jueves a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la compañía indicó que el programa de recompra estará en vigor hasta finales de 2028, y que espera repartir su primer pago de dividendos este mismo año.

Así, la tecnológica, con sede en Pekín, busca aprovechar sus "sustanciosas reservas de liquidez y sólidas capacidades de gestión financiera" para generar "iniciativas proactivas de retorno (de inversión) para accionistas".

"Este nuevo programa se ejecutará con regularidad y de forma disciplinada y transparente, guiado por una orientación estratégica más allá de fluctuaciones a corto plazo en el precio de las acciones", agrega Baidu sobre el plan de recompra.

Acerca de los dividendos, la empresa indica que podría repartirlos de forma regular o mediante distribuciones especiales, y añade que los entregados en el futuro procederán de "fuentes sostenibles de financiación, principalmente derivadas de los beneficios operativos y posiblemente complementadas de la recaudación de ventas de activos no estratégicos y de otros retornos de inversión".

Baidu se une así a otros gigantes tecnológicos chinos con importante presencia en el incipiente sector de la inteligencia artificial (IA) como Tencent o Alibaba a la hora de ofrecer retornos más atractivos para sus accionistas, al tiempo que luchan entre sí por clientes para sus aplicaciones, rivales locales de ChatGPT, especialmente antes de una época clave como el Año Nuevo lunar.

Tras el anuncio, las acciones del 'Google chino' subían un 0,07 % en Hong Kong pasadas las 10:30 hora local (02:30 GMT), un leve repunte comparado con la bajada del 4,6 % que acumula en lo que va de año, aunque en los últimos doce meses sus títulos se han disparado más de un 56 % ante el frenesí de los inversores por la IA china.