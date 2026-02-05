BBVA, el único banco internacional que opera en Venezuela, confía en el potencial del país

El BBVA es el único banco internacional que opera en estos momentos en Venezuela, donde está presente desde hace 30 años a través de su filial el Banco Provincial, con 3 millones de clientes y unos 1.900 empleados.

En la rueda de prensa de presentación de resultados del grupo, Torres explicó este jueves que el BBVA está "bien posicionado" para cuando la situación económica en Venezuela mejore y quiso aclarar que tienen vocación de permanencia. "No vamos a dejar de estar cuando las perspectivas son que van a mejor", subrayó.

El banquero mira al futuro de Venezuela "con esperanza" de que haya crecimiento y prosperidad y quiere que el BBVA sea parte de esa mejora. "Nuestro papel puede ser importante siendo el único banco internacional allí, por ejemplo para inversores que quieran ir", explicó.

Sin embargo, Torres consideró que quizá lleve más tiempo hasta que haya inversores extranjeros "que se atrevan" a invertir en el país latinoamericano.

