BBVA ve viable el plan de inversiones de México, pero pide certeza y ejecución impecable

En una conferencia con motivo de sus resultados financieros, directivos del banco señalaron que el país necesita elevar de forma permanente su inversión respecto del PIB, en un contexto en el que el Gobierno federal enfrenta restricciones por la consolidación fiscal, lo que vuelve indispensable la participación del sector privado y del sistema financiero.

El Gobierno de México presentó este martes un plan de inversión en infraestructura pública y mixta por 5,6 billones de pesos (unos 323.400 millones de dólares) para el periodo 2026-2030.

El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, sostuvo que el plan parte de “un buen diagnóstico”, pero insistió en que “la clave” será la ejecución y el reconocimiento de la complejidad de las obras.

“Si queremos que el plan verdaderamente pase de slides (diapositivas) de PowerPoint a la realidad, tiene que haber un seguimiento muy importante (...) tenemos que pasar a la realidad de ejecutar un plan de esta envergadura”, afirmó el director del principal banco en el país.

Osuna añadió que, para que la inversión privada “regrese” y se sostenga, se requiere “certidumbre” de que “las reglas no van a cambiar”, dado que las decisiones de inversión se toman a horizontes largos, como plantas productivas, bodegas u hoteles.

Recordó que el Gobierno “está anticipando” que con el plan se podría crecer al 3 % “si se ejecuta bien” y dijo que ese escenario es alcanzable, aunque no de manera inmediata.

“Si se ejecuta bien el plan, creemos que sí sería transformador para México en términos de crecimiento”, añadió el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

El banco mantiene, no obstante, una previsión de crecimiento de 1,2 % para 2026 y prevé que el impacto del plan se vería con mayor claridad hacia 2027, por los tiempos de maduración de los proyectos.

BBVA resaltó las oportunidades en energía, al advertir cuellos de botella en generación eléctrica y la necesidad de contar con suministro disponible, a costos competitivos y con componentes limpios, como condición para atraer inversión productiva.

También apuntó retos en logística —carreteras, puertos y aeropuertos— por saturación, rubros que el plan busca atender.

El banco subrayó que aún falta detalle sobre las reglas de los proyectos mixtos y de las asociaciones público-privadas, especialmente en energía, para dar claridad a inversionistas y financiamiento.

Además, mencionó que parte de la incertidumbre local ha estado vinculada a los cambios en el Poder Judicial, por lo que el ánimo inversor dependerá también de cómo se estabilice ese proceso.