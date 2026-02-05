Bolsa de París cierra en ligero retroceso en medio de preocupación por sector tecnológico

El principal índice del mercado parisino se situó al cierre de hoy en los 8.238,17 puntos y cambiaron de manos acciones por valor de 4.471 millones de euros.

Las acciones que lideraron los valores en verde en el CAC-40 fueron las del grupo siderúrgico ArcelorMittal, que subieron el 3,9 %, tras obtener un beneficio neto de 3.152 millones de dólares (2.670 millones de euros) en 2025, lo que representa un aumento del 135 % respecto al año anterior, y elevar el dividendo de 0,55 dólares a 0,60 dólares.

El reverso de la moneda lo protagonizó hoy el gigante automovilístico Stellantis, cuyas acciones cayeron un 5,69 %, siguiendo la estela de gran parte del sector automovilístico europeo, afectado por los malos resultados de Volvo.

Con signo positivo, además de ArcelorMittal, terminaron Publicis (2,7 %), el grupo industrial eléctrico Legrand (2,4 %), la especialista en certificación Veritas (2,1 %) y la gestora de mercados financieros europeos Euronext (1,8 %).

En el lado negativo, destacaron los descensos de los bancos Credit Agricole (-2,5 %) y Société Générale (-1,9 %), así como la energética Engie (-2 %) y el grupo de marcas de lujo Kering (-1,8 %).