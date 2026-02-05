Brasil recogerá este año una cosecha récord de 66,2 millones de sacas de café

De confirmarse esta previsión, la producción brasileña de café en 2026 superará la de 2020, de 63,1 millones de sacas, hasta ahora la mayor del país, según la primera proyección para la cosecha de café de este año de la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

En el incremento de la producción contribuirá especialmente el aumento del área cultivada en un 4,1 %, hasta 1,9 millones de hectáreas en 2026, de acuerdo con el organismo vinculado al Ministerio de Agricultura.

Las condiciones climáticas más favorables y la adopción de tecnologías y buenas prácticas en el manejo de los cultivos también son citadas en el informe como elementos que permitirán una producción récord.

De acuerdo con la Conab, todos esos factores elevarán en un 12,4 % la productividad en los cultivos de café en Brasil, que alcanzará las 34,2 sacas por hectárea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por tipos de café, Brasil recogerá este año una cosecha de 44,1 millones de sacas del grano tipo arábigo, lo que equivale a un aumento del 23,3 %, y de 22,1 millones de sacas del tipo robusta, con un aumento del 6,4 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Brasil exportó el año pasado 41,9 millones de sacas de café, con una caída del 17,1 % en volumen frente a 2024, pero sus ingresos aumentaron un 30,3 %, hasta 16.100 millones de dólares, gracias al aumento del precio del grano en el mercado internacional.

La Conab prevé que los precios se mantendrán elevados este año incluso con la expectativa de una producción récord en Brasil y de un aumento de la cosecha en Vietnam, otro importante productor.

Ello gracias a que el consumo mundial mantendrá su tendencia alcista y llegará al récord de 173,9 millones de sacas, impulsado por una mayor demanda en países como China e Indonesia, de acuerdo con proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos citadas por la Conab.