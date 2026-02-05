China advierte a EEUU que Taiwán es su "primera línea roja" y que vigile la venta de armas

Esas fueron las advertencias de Xi a Trump durante la llamada que ambos mantuvieron anoche, y cuyo contenido la parte china publicó horas después, si bien fue la Cancillería del país asiático la primera en informar de una conversación telefónica que fue calificada por ambos como positiva.

Mientras China instó a EE.UU. a vigilar la venta de armas a una isla que considera parte inalienable de su territorio,y a la que Washington provee de armamento y en principio podría defender, el mandatario taiwanés, William Lai, subrayó hoy que los lazos entre Taipéi y Washington son "sólidos como una roca".

Las declaraciones se produjeron en una jornada marcada además por el anuncio de supuestas nuevas compras energéticas y agrícolas de China a EE. UU. por parte de Trump, que Pekín no ha confirmado, y gestos de distensión comercial.

Durante la llamada, Xi advirtió que la cuestión de Taiwán representa "el asunto más importante y delicado" en las relaciones bilaterales y que constituye "la primera línea roja que no debe cruzarse", según un comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

El mandatario reiteró que "Taiwán forma parte del territorio chino" y que "China nunca permitirá que se separe", en una transcripción oficial publicada tras la conversación.

Asimismo, instó a Washington a "manejar con prudencia" la venta de armas a la isla, en alusión a las operaciones de defensa recientemente aprobadas por el Pentágono.

Por su parte, Trump evitó referirse a posibles cambios en la política estadounidense hacia la isla y se limitó a señalar que "comprende la postura de China", según la Cancillería del gigante asiático.

Más tarde, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Chen Binhua, aseguró hoy que las declaraciones de Xi expusieron con "claridad" la "firme posición" de Pekín respecto a la isla y proporcionaron una "guía fundamental para llevar a cabo el trabajo relacionado con Taiwán".

"El Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante) ha intentado reiteradamente 'buscar la independencia apoyándose en fuerzas externas' y 'mediante la fuerza', lo que ha provocado tensiones e inestabilidad en el estrecho de Taiwán", manifestó Chen.

Desde la isla, el presidente taiwanés, William Lai, aseguró hoy que Taiwán "no es parte de China" y defendió que Taipéi y Washington cuentan con "muy buenos canales de comunicación", y recalcó que el país norteamericano "mantiene sin cambios" su orientación de aliarse con naciones amigas y aliadas para "salvaguardar la paz y la estabilidad en el Indopacífico".

Desde Washington, Trump calificó la llamada de "excelente" y "exhaustiva" y aseguró que abordaron "comercio, defensa, Taiwán y el viaje de abril que haré a China", según escribió en su red social Truth.

El mandatario estadounidense señaló que la conversación incluyó asuntos comerciales "a favor de Estados Unidos", como la compra por parte de China de petróleo y gas estadounidenses, la adquisición de motores de aviones y el aumento de las importaciones de productos agrícolas.

Según Trump, Xi está considerando elevar de 12 a 20 millones de toneladas la cuota de compra de soja estadounidense esta temporada, dentro del acuerdo comercial alcanzado el pasado octubre, que prevé importaciones anuales de hasta 25 millones de toneladas hasta 2028.

El mismo día de la llamada con Trump, Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que abordaron la cooperación estratégica y la situación internacional, incluida la expiración del tratado START III de desarme nuclear entre Rusia y EE. UU.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian evitó este jueves pronunciarse sobre el asunto y se limitó a indicar que ambas conversaciones se llevaron a cabo "conforme a las agendas respectivas" de los líderes, remitiendo a los comunicados oficiales ya difundidos.