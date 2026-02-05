Cientos de manifestantes de derecha israelíes intentan cruzar a Gaza, denuncia el Ejército

"Varios civiles cruzaron de territorio israelí a la Franja de Gaza. Tropas que fueron desplegadas en el lugar detuvieron a los individuos y los llevaron a salvo a territorio israelí", recoge un comunicado de las fuerzas armadas.

El Ejército israelí aseguró que a lo largo de la tarde "cientos de civiles israelíes intentaron aproximarse a la valla fronteriza", localizada en un área militarizada en que el acceso de la población está prohibido.

A lo largo del día se ha desarrollado un evento organizado por el grupo radical de colonos israelíes Nachala, bajo el nombre "Reconectando a la Franja de Gaza", cerca de la divisoria, de lo que advirtió el diario Haaretz.

El evento, a las afueras de la comunidad agraria de Mefalsim (a poco más de un kilómetro de Gaza), consistía en una plantación de árboles en la que participaban cientos de personas.

Nachala, el grupo organizador, se ha pronunciado en numerosas ocasiones abiertamente a favor de la ocupación de la Franja de Gaza y el establecimiento de asentamientos israelíes en su interior.

Ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu como May Golan (Igualdad Social y Avance de la Mujer) o Shlomo Karhi (Comunicaciones) apoyaban el llamamiento de Nachala a plantar un árbol en Gaza que vertebraba la manifestación, según Haaretz.