Comisaria UE responde a Musk: "Elon, tienes razón: el dinero no compra la felicidad"

Bruselas, 5 feb (EFE).- La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, respondió este jueves a un mensaje de Elon Musk en la red social X en el que el magnate estadounidense decía que "el dinero no puede comprar la felicidad", a lo que la comisaria afeó el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).