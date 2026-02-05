Comisario de la UE insta a Europa a prepararse para la retirada de tropas estadounidenses

Europa debe asumir su propia defensa y para ello debe desarrollar el llamado 'pilar europeo de la OTAN', destacó el comisario en Liubliana, al participar en un debate en el Parlamento esloveno.

“El ejército estadounidense no estará indefinidamente en Europa”, dijo el político lituano, citado por la agencia local STA.

"Si los estadounidenses empiezan a reducir su presencia, también debemos encontrar una respuesta a la cuestión de cómo reemplazaremos a los aproximadamente 100.000 soldados estadounidenses que se encuentran actualmente en el continente europeo y desempeñan un papel estratégico muy importante", añadió.

Recordó en este contexto que las tropas estadounidenses pueden desplazarse con gran rapidez de una región europea a otra, algo que por ahora no pueden hacer los miembros de los ejércitos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, enfatizó en la necesidad de desarrollar las capacidades de tecnología espacial que actualmente proporciona Estados Unidos a los europeos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, aludió a estimaciones que apuntan a que la ayuda militar que la UE prevé proporcionar a Ucrania este y el próximo año, mediante un préstamo de 30 000 millones de euros anuales, no sería suficiente para evitar que Rusia domine el campo de batalla y gane la guerra contra el país que invadió hace cuatro años.