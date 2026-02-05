Comisión Electoral portuguesa afirma que habrá comicios el domingo al no poder aplazarse

La CNE resolvió que habrá votación este domingo e instó a los ciudadanos a que acudan a las urnas, después del llamamiento de uno de los dos candidatos, el líder de ultraderecha André Ventura, para que se retrase el sufragio a nivel nacional.

La CNE explicó que en algunos municipios se han modificado los centros de voto para garantizar el desarrollo normal del proceso y recordó a los electores que pueden confirmar su lugar de sufragio enviando un mensaje de texto a un número habilitado para ello o través de una página web.

Recordó que, como indica la legislación, los alcaldes pueden retrasar la votación en cada centro de voto si hay circunstancias excepcionales, en concreto cuando no estén garantizadas las condiciones de seguridad, de acceso a las secciones de voto por parte de los electores o de funcionamiento de la asamblea.

La CNE subrayó que la existencia del "estado de calamidad", declarado por el Gobierno para movilizar recursos y prolongado hoy hasta el 15 de febrero, los avisos meteorológicos o situaciones adversas de carácter general "no constituyen por sí solos fundamento suficiente para un retraso de la votación a nivel de concejo o de distrito".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Destacó que en este contexto una decisión de ese tipo debe obedecer a criterios de "razonabilidad y proporcionalidad": "La ley no obliga a la postergación en todas las asambleas de voto de un municipio ni permite el retraso general de las elecciones a nivel nacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si un ayuntamiento decide aplazar el sufragio debe informar de inmediato y forma amplia a la población, y la votación debe celebrarse el domingo siguiente.

La CNE indicó que, aunque haya algún retraso en alguna zona, los resultados del escrutinio provisional de las elecciones serán divulgados el domingo a partir de las 20.00 hora local (misma hora GMT).

Por el momento hay tres ayuntamientos que han anunciado el aplazamiento de la votación durante una semana, Arruda do Vinho, Alcácer do Sal y Golegã.