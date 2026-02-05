Comité de Derechos del Niño denuncia reclutamiento de niños en conflicto armado colombiano

En un informe sobre el cumplimiento por parte de Colombia de la Convención de los Derechos del Niño, el comité denuncia que estos reclutamientos afectan de forma desproporcionada a menores indígenas, afrodescendientes y migrantes, y también señala a los grupos armados no estatales como perpetradores de violencia sexual contra niñas.

Algunos niños reclutados por esos grupos han muerto o han sufrido mutilaciones en el contexto del conflicto, a veces tras bombardeos y otras operaciones llevadas a cabo por las fuerzas militares, denunció el comité.

Señala además el uso creciente y sistemático de plataformas digitales y redes sociales por grupos armados no estatales y organizaciones criminales para el reclutamiento y la explotación sexual.

Frente a ello, hay una "respuesta institucional débil" a la hora de proteger a los niños del reclutamiento o de atender a las víctimas, lamenta el informe, que llevó a cabo un examen periódico sobre la situación en Colombia los días 20 y 21 de enero, junto a una delegación del Gobierno colombiano.

El comité muestra por otro lado inquietud sobre el aumento en Colombia de la mortalidad infantil por malnutrición y enfermedades prevenibles en algunas áreas, así como por el alto número de asesinatos a niños en áreas como Quibdó, en el Pacífico colombiano y una de las zonas más golpeadas por la violencia de bandas.

Urge a Colombia a intensificar los esfuerzos para reducir esa mortalidad infantil y la malnutrición, particularmente entre pueblos indígenas como los wayuu, emberá, sikuani o kogui, y recomienda mejorar los servicios sanitarios para la infancia y la cobertura de las vacunaciones.

En el informe, expresa preocupación también por la escasa investigación de abusos sexuales a niños cometidos por religiosos o personal de la Iglesia Católica, así como por la escasa reparación de las víctimas.

Denuncia asimismo casos de violencia, abusos y negligencia contra niños y adolescentes en centros de tutela de menores, escuelas, así como bajo custodia policial y en centros de detención.