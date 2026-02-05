Comité de la ONU pide a España mayor protección de menores frente a plataformas digitales

En un informe sobre el cumplimiento por parte de España de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de expertos pide a las autoridades españolas que sigan evaluando los riesgos emergentes que corren los menores ante el entorno digital.

El CDN pide a España como Estado parte de la convención que tenga en cuenta el posible impacto negativo en la salud del niño de tecnologías "problemáticas o adictivas", y que en materia de protección equipare la "violencia digital" al mismo nivel que la sufrida por los menores en el "mundo real".

Urge también a que se adopten medidas legislativas que obliguen a las empresas a diseñar, desarrollar, desplegar y regular el uso de la inteligencia artificial para combatir la explotación sexual infantil en línea.

También recomienda que los niños sean escuchados a la hora de identificar riesgos emergentes en este entorno digital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El CDN recordó que el Gobierno español ya presentó para su tramitación parlamentaria, en marzo de 2025, un proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe con recomendaciones del Comité se publica pocos días después de que una delegación encabezada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajara a Ginebra para evaluar el cumplimiento por parte de España de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Gobierno en 1990.

Este martes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció que España prohibirá el uso de las redes sociales a menores de 16 años, una medida en la que Australia ha sido pionera y que también se considera por gobiernos como los de Francia o Dinamarca.