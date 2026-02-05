Condenan a 4 años de cárcel a una mujer que amenazó con quemar la momia de Lenin

Según el canal de Telegram de los juzgados de la capital rusa, la mujer, identificada como Olga F., fue acusada de amenazar con causar una explosión en la plaza Roja y, de paso, quemar el mausoleo de Lenin, donde se encuentra la momia.

De acuerdo con la acusación, la mujer llamó cinco veces a un teléfono de emergencia para comunicar que tenía "medio kilo de dinamita".

"Posteriormente explicó que quería demostrar a sus compañeros de copas lo dura que era", señaló la nota oficial.

Los agentes de seguridad detuvieron a Olga, pero no encontraron artefactos explosivos en su posesión.

En junio de 2024, un tribunal ruso también envió a prisión por 4 años a un hombre que arrojó un cóctel mólotov contra el mausoleo del líder bolchevique.

Además, en febrero de 2023 fue detenido un hombre que intentó penetrar en el mausoleo de noche para sustraer el cuerpo embalsamado del fundador de la URSS.

En el interrogatorio, el moscovita confesó que quería robar la momia de Lenin, que la Iglesia y la oposición liberal piden enterrar.