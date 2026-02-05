Costa y Von der Leyen tratan con Macron cómo impulsar competitividad e independencia de UE

"En un mundo en rápida evolución, es más crucial que nunca fortalecer nuestra autonomía y proteger nuestras industrias estratégicas", subrayó Costa en sus redes sociales al término de su encuentro con el presidente francés, en el marco de sus consultas preparatorias para la cumbre informal del 12 de febrero sobre competitividad y mercado interior.

El socialista portugués subrayó que el mercado único de la Unión Europea "aún alberga un potencial inmenso y sin explotar".

En ese sentido, Costa consideró que "es un verdadero motor para simplificar la burocracia y movilizar la inversión".

"Nos corresponde a nosotros, como europeos, aprovechar plenamente su potencial, profundizándolo y mejorándolo", recalcó.

Posteriormente, Macron recibió también en el Palacio del Elíseo a la presidenta del Ejecutivo comunitario, con la que también repasó los "temas de actualidad" de cara a la cumbre europea la próxima semana, según dijo la propia Von der Leyen en sus redes sociales al término del encuentro con el presidente francés.

La jefa del Ejecutivo comunitario enumeró los asuntos tratados: "Competitividad, innovación, inversión, crecimiento, empleo, defensa, seguridad". "Esta es nuestra agenda común para la independencia de nuestro continente", acotó la conservadora alemana.

En su carta de invitación a los líderes de la Unión Europea, enviada el pasado día 2 de febrero, Costa les proponía un "retiro informal" en el castillo de Alden Biesen, un edificio del siglo XVI situado en el pequeño pueblo belga de Rijkhoven, para hablar sobre el fortalecimiento del mercado único en el nuevo contexto geoeconómico.

"El año pasado decidí dedicar una sesión informal de intercambio de ideas de líderes a la defensa; esa reunión dio un fuerte impulso a la construcción de una Europa de la Defensa. En 2026, me gustaría que diésemos el mismo impulso político al ámbito de la competitividad", escribió Costa a los Veintisiete.

El portugués subrayó en su misiva que, en el actual entorno geopolítico, fortalecer el mercado único es, "más que nunca, un imperativo estratégico urgente".

Además de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que como es habitual interviene al inicio de las cumbres europeas, Costa a invitado al "retiro informal" del día 12 a Mario Draghi y Enrico Letta para que compartan con los líderes sus visiones sobre la competitividad europea.