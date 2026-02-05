Críticas artísticas y medioambientales en Milán y Roma en la víspera de los JJ. OO.

En la capital italiana, la artista callejera Laika pegó frente a la sede del Comité Olímpico Italiano un cartel que muestra cómo un agente del ICE apunta con un arma a un esquiador, bajo una montaña invertida con el logotipo olímpico transformado en una cruz.

En paralelo, en Milán (norte), han aparecido varios murales del artista aleXsandro Palombo vinculados a los JJ.OO., uno de ellos donde retrata al presidente estadounidense, Donald Trump, usando el uniforme de los agentes del ICE y sosteniendo anillos olímpicos.

En Italia se ha generado un clima de tensión, manifestaciones mediante, por la presencia de efectivos del ICE, aunque el Gobierno italiano mantiene que solo llegarán analistas del brazo investigador del ICE y no su "brazo operativo".

Aun así, está convocada una manifestación para mañana viernes en Milán, el día de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, bajo el lema "Movilizamos la ciudad - ICE afuera".

Por otra parte, activistas de la organización ecologista Greenpeace realizaron una acción de protesta en Milán al colocar una estatua de los cinco anillos olímpicos cubiertos de petróleo y con la leyenda "Patrocinado por Eni", en referencia a la petrolera y gasística italiana que figura entre los principales patrocinadores de los Juegos Olímpicos.

La organización cuestionó la presencia de la compañía entre los organizadores del evento deportivo y denunció su impacto ambiental.

"Eni se encuentra entre los principales contribuyentes mundiales a la crisis climática, y es inaceptable que sus operaciones de lavado de imagen socaven los valores olímpicos de respeto a las personas y al medio ambiente", denunció uno de los activistas, Federico Spadini.

Asimismo, la organización recordó que el próximo sábado en Milán se sumará a la marcha nacional convocada por movimientos y organizaciones de la sociedad civil en rechazo al impacto ambiental, económico y social de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.