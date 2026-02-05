Declaran culpable al ex primer ministro de Islas Turcas y Caicos por caso de corrupción

Misick se desempeñó como primer ministro de las Islas Turcas y Caicos de 2006 a 2009, cuando renunció en medio de acusaciones generalizadas de corrupción tras una investigación británica que reveló claros indicios de mala conducta financiera y transacciones indebidas relacionadas con terrenos de la Corona.

El ex primer ministro fue arrestado en Brasil en diciembre de 2012 y posteriormente extraditado a las Islas Turcas y Caicos.

El juez Rajendra Narine le concedió la libertad bajo una fianza de 15 millones de dólares en espera de la sentencia, comenzando esa fase del proceso judicial el próximo 4 de mayo, según publicaron este jueves los medios locales.

Junto a Misick, fueron también declarados culpables su hermano, el abogado Thomas Chalmers Misick, y el exministro McAllister Hanchell, a los que el juez impuso fianzas de 13 y 4 millones de dólares, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los tres hombres no pueden salir del archipiélago caribeño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este caso por corrupción incluye cargos por más de 20 millones de dólares en presuntos sobornos, transacciones fraudulentas de terrenos y lavado de dinero, así como por conspiración para defraudar a la Corona y al Gobierno de las Islas Turcas y Caicos.

Misick fue declarado culpable de tres cargos de soborno, su hermano de cuatro cargos de lavado de dinero, y Hanchell de dos cargos de soborno.

El fiscal Andrew Mitchell declaró que los acusados aceptaron pagos ilegales y otros incentivos de promotores inmobiliarios a cambio de decisiones gubernamentales favorables relacionadas con terrenos de la Corona en Salt Cay, West Caicos y propiedades vinculadas al grupo turístico Beaches.

A lo largo de los años, el caso se dividió en múltiples procedimientos debido a acuerdos de culpabilidad y cambios judiciales como el fallecimiento del juez Paul Harrison en 2021.

En el juicio actual, que comenzó el 2 de diciembre de 2024 y concluyó su fase probatoria el 6 de junio de 2025, los tres acusados optaron por no declarar ni llamar a testigos.