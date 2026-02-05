Díaz dice que usar X es "alimentar el odio de Musk" y defiende una regulación "exhaustiva"

"Nosotros no somos vasallos ni de Elon Musk ni de Trump, y vengo defendiendo la regulación exhaustiva de las grandes tecnológicas norteamericanas", dijo Díaz a la prensa durante una visita a Estados Unidos, tras reunirse hoy con la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, en la sede del organismo en Nueva York.

Díaz agregó que "no es justo que los empresarios españoles compitan en términos de cumplimiento de derechos laborales mientras existe una élite ultrarrica, amiga de Trump, que en nuestro país no paga impuestos".

Explicó que ella dejó de usar X para "no alimentar el uso de algoritmos que fomenten el odio", y subrayó que "cada cual tiene que decidir libremente si quiere contribuir a ello o no".

"Yo me he ido (de X) hace ya muchísimo tiempo y la ciudadanía tiene que saber que cuando utiliza esa red social está alimentando las políticas de odio de Musk y de Trump", insistió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El dueño de X, Tesla y SpaceX acusó el martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tirano", después de que este anunciara su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años e imponer mayores restricciones a las plataformas digitales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No hago alegatos. Yo, individualmente, no voy a ser alimento del odio, que hace un daño horrible. Las redes deben basarse en la convivencia, los derechos humanos y el bienestar y el bien común", afirmó, en un momento en que, a su juicio, las sociedades están "en riesgo de involución democrática".

La vicepresidenta segunda denunció también la difusión de imágenes sexualizadas de mujeres en redes sociales, un fenómeno que calificó de "gravedad absoluta".

Asimismo, defendió la necesidad de regular desde el ámbito fiscal y laboral "para hacer frente al modelo impulsado por Trump".

"Trump lo ha dejado claro con su ofensiva contra Europa. No quiere que se regulen estas plataformas ni en el mundo del trabajo ni en el económico. Pero toca regular la fiscalidad, los usos y las normas laborales", aseveró.

En este sentido, advirtió de que "no plantarles cara va a ser un grave error", "en línea con el informe de Mario Draghi" sobre el futuro de la competitividad europea.

Así, defendió que la Unión Europea debe "dar un paso hacia la soberanía tecnológica", "reducir la dependencia" de Estados Unidos y "regular a favor de los actores económicos y sociales europeos".

La vicepresidenta segunda, que impartió el miércoles una conferencia en la Universidad de Harvard, se reunirá en la tarde de este jueves con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la sede del consistorio, y hoy también mantuvo un encuentro con la organización Democratic Socialists of America, plataforma vinculada al alcalde.