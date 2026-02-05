Diputada se presenta ante justicia por supuesto fraude para campaña política en Honduras

El caso conocido como "Chequesol" cobró relevancia a finales de junio de 2025, cuando exministro de Sedesol dimitió tras difundirse un video de una conversación telefónica con Cuéllar, donde ambos discuten presuntamente el uso de recursos públicos con fines políticos.

Los fondos públicos supuestamente fueron utilizados para financiar la campaña del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en el tercer lugar en unos comicios en los que se impuso Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

Según la investigación, el desvío se realizó mediante la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo aprobado por el Parlamento para el periodo 2023-2025 con un presupuesto global de 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).

La legisladora acudió a la sede judicial después de que el pasado lunes se dictara una orden de captura en su contra, contra Cardona y una decena de excolaboradores de la Sedesol, tras un requerimiento fiscal del Ministerio Público.

"Soy inocente, no tengo temor, no debo nada, probaré con documentos", afirmó Cuéllar a los periodistas al presentarse de forma voluntaria ante un juzgado de Tegucigalpa.

Cuéllar, perteneciente al opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), subrayó que su comparecencia busca demostrar su "inocencia" y que "no soy una corrupta".

"Toda la documentación será presentada ante el juez, cada peso esta justificado, que llamen a toda la gente que tengan que llamar, yo soy inocente, no soy corrupta, no me he quedado con dinero que no es mío”, enfatizó.

La Fiscalía sostiene que Cuéllar y Cardona, junto a excolaboradores, actuaron en "contubernio" para defraudar más de seis millones de lempiras (unos 227.960 dólares) de las arcas públicas.

Cardona se declaró el martes "inocente" y denunció ser un "chivo expiatorio", tras presentarse voluntariamente ante el juez designado para conocer el caso, que le dictó arresto domiciliario, junto a cuatro excolaboradores.

Aseguró que la operación se realizó "a sus espaldas" y que el grueso de los fondos se gestionó en otras dependencias, como la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, dijo el martes que la Fiscalía mantiene "abiertas" al menos dos líneas adicionales de investigación vinculadas al caso de Sedesol.

Señaló, además, que se ha logrado identificar "un mecanismo de corrupción mediante el cual fondos destinados a ayudas sociales para el departamento de Copán (este) fueron desviados y utilizados para fines distintos, causando un perjuicio económico y traicionando la confianza de la población que realmente necesita apoyo del Estado".