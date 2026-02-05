Diputados de Paraguay elevan de 55 a 60 años edad mínima de jubilación de parlamentarios

En pleno receso parlamentario y en una sesión extraordinaria, la Cámara Baja aprobó por mayoría y con el impulso del oficialismo conservador un proyecto de ley que modifica el fondo jubilaciones y pensiones para los miembros del Poder Legislativo, conocido como "caja parlamentaria", y la remitió al Senado para su tratamiento.

La propuesta contempla que la edad para acceder a la jubilación ordinaria sea de 60 años, con un mínimo de 180 meses de aporte computados por el fondo (15 años), y para el retiro extraordinario a los 55 años, dijo el diputado del gobernante Partido Colorado Hugo Meza.

El legislador indicó además que el aporte mensual obligatorio del afiliado parlamentario se eleva del 22 al 24 % sobre el monto de la dieta mensual y los gastos de representación y que los aportes del Estado a este sistema quedan eliminados.

"Queda expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio o al funcionamiento del fondo", dijo Meza.

En cambio, la oposición abogó por eliminar la "caja parlamentaria". La diputada opositora Johanna Ortega la calificó como "caja VIP", además de "injusta", "inmoral" e "ilegítima".

La diputada rechazó que los legisladores accedan a "jubilaciones doradas" con una edad mínima de 55 años y aportes de al menos 15 años, mientras que afuera del Congreso, según dijo, "solo se jubilan tres de cada 10 paraguayos, con salarios ínfimos".

La reforma de la caja parlamentaria salió adelante después de que cientos de jubilados y trabajadores de diversos gremios marcharan este jueves en Asunción en rechazo a la reforma de la ley de jubilaciones del sector público (conocida como caja fiscal), que fue aprobada horas antes en la Cámara Baja sin la presencia de la oposición.

El proyecto de reforma de la caja fiscal, que también fue remitido al Senado, establece una edad mínima de jubilación ordinaria de 57 años con 25 años de aportes para los sectores del magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, y eleva el aporte del Estado del 3 al 5 %.

Un grupo de legisladores oficialistas planteó reformar la caja parlamentaria luego de que el Ejecutivo del presidente paraguayo, Santiago Peña, envió al Congreso una propuesta que planteó la determinación de una edad mínima de jubilación extraordinaria a los 57 años y la ordinaria a los 62 años para los funcionarios del magisterio, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares, que generó rechazo en los gremios.