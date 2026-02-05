Dos inmigrantes muertos y siete rescatados cuando nadaban en el estrecho de Gibraltar

Según confirmaron a EFE fuentes oficiales, los equipos de rescate trasladaron los dos cuerpos sin vida a la ciudad norteafricana española de Ceuta.
Un buque mercante localizó a los migrantes a 15 millas náuticas (24,1 kilómetros) de la costa de Ceuta, al ser arrastrados por las corrientes. Rescató a cinco y recuperó uno de los cadáveres.
Una embarcación de salvamento encontró a otras dos personas con vida y otro fallecido.
Las adversas condiciones atmosféricas de fuerte viento, superior a los 70 kilómetros por hora, y el oleaje provocado por la borrasca Leonardo han complicado las labores de rescate.
España sufre una fuerte presión migratoria desde el continente africano, con la llegada de 36.775 personas en 2025, la gran mayoría por vía marítima, si bien el número descendió un 42,6 % respecto a 2024.