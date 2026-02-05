Ecuador y Turquía firman un acuerdo para fortalecer la cooperación militar

La firma del acuerdo se realizó en un acto oficial en Quito presidido por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y con la presencia de la embajadora de Turquía en Ecuador, Makbule Başak Yalçın.

"Turquía está dispuesta a cooperar para fortalecer la arquitectura de defensa de Ecuador. Tenemos acuerdos similares con 94 países del mundo, pero solo tres en América Latina: Brasil, Chile y Guatemala. Hoy Ecuador se convierte en el cuarto socio en este ámbito estratégico en el continente", dijo la embajadora durante el acto.

"Con la firma de este acuerdo, nuestro intercambio de personal, material, equipo, información y experiencia, así como nuestra cooperación en entrenamientos y ejercicios militares se profundizarán", añadió la diplomática.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano catalogó el acuerdo como un "hito" e indicó que el instrumento "habilita una cooperación sostenida en el tiempo, con planificación anual y objetivos claros".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, que han sido catalogadas como "terroristas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Noboa también ha aplicado sucesivos estados de excepción y ha sacado a las Fuerzas Armadas a las calles en varias partes del país, especialmente en las zonas costeras, epicentros de la violencia que el Gobierno atribuye a la disputa de poder entre estos grupos delictivos, dedicados principalmente al narcotráfico.

Pese a estas acciones, Ecuador cerró 2025 como su año más violento de la historia, al contabilizar 9.216 asesinatos.