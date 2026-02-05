EE.UU. celebra que fondo inversor EIG controle el 49,87 % del principal gasoducto de Perú

La misión diplomática de EE.UU. en Lima, encabezada como embajador por el cubanoestadounidense Bernie Navarro, felicitó a EIG por la adquisición y señaló en un mensaje publicado en redes sociales que "tiene el potencial de contribuir al fortalecimiento de la seguridad energética y a la atracción de inversiones en la región".

En agosto de 2025 se anunció el acuerdo alcanzado por EIG con el Fondo de Pensiones de Canadá (CPP) para adquirir casi la mitad de las acciones de TGP, y a finales del año se concretó la compra tras obtener los permisos y autorizaciones correspondientes.

El fondo canadiense había invertido hasta el momento de la venta de las acciones un total de 1.400 millones de dólares (1.188 millones de euros) en diferentes adquisiciones entre 2013 y 2017 hasta hacerse con el 49,87 % de la compañía, enfocada en movilizar principalmente el gas natural extraído del yacimiento de Camisea, uno de los mayores de Latinoamérica.

A través de este gasoducto de 730 kilómetros discurre prácticamente la totalidad del gas natural producido en Perú, que supone alrededor del 40 % de la generación de electricidad del país. Cada día transporta 920.000 barriles de gas natural y 130.000 de gas natural licuado (GNL).

La concesión de TGP sobre el gasoducto vence en 2033, pero la compañía está en negociaciones con el Gobierno peruano para ampliar por diez años más la concesión hasta 2043 a cambio de extender el gasoducto hacia el sur del país con una inversión de 2.000 millones de dólares.