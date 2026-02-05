Egipto espera que la reunión entre Irán y EEUU en Omán resulte en una desescalada

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, expresó su "esperanza en que la reunión dé como resultado la reducción de la tensión y la escalada en la región y el avance de soluciones diplomáticas y políticas", se apunta en el comunicado del ministerio, que añadió que "no hay soluciones militares a las diversas crisis y desafíos que enfrenta la región" de Oriente Medio.

La única manera de garantizar la seguridad y la estabilidad de la región radica, según Abdelaty, en "las vías políticas y diplomáticas, y evitando caer en un estado de inseguridad e inestabilidad".

Estas declaraciones se producen después de que el ministro haya mantenido "contactos intensivos durante los últimos dos días" con su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán; el omaní, Badr al Busaidi; el iraní, Abás Araqchí; así como el enviado especial estadounidense en Oriente Medio, Steve Witkoff.

Abdelaty valoró el acuerdo inicial para celebrar la reunión como "un logro que Egipto ha buscado desde hace tiempo", así la "creación del ambiente propicio mediante incansables esfuerzos diplomáticos y una serie de contactos intensivos mantenidos durante las últimas semanas", se apunta en la nota, lo que indica el rol de mediador de Egipto en este conflicto.

Para finalizar, el ministro afirmó que su país continuará con sus contactos con los "socios regionales y las partes estadounidense e iraní para avanzar en soluciones diplomáticas y políticas", sin indicar si participará en la reunión de Mascate.

Araqchí anunció ayer que mantendrá mañana negociaciones en Omán con EE.UU sobre el programa nuclear iraní, sin dar a conocer más información sobre cómo será el formato de este encuentro.

Irán y Estados Unidos ya mantuvieron el año pasado varias rondas de negociación en Mascate, con Omán como intermediario, pero que llegaron a su fin tras el inicio de la guerra entre irano-israelí, en junio de 2025, y en la que Washington participó con el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes.

Las negociaciones de mañana llegan tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Esas amenazas han estado acompañadas del despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- junto con miles de militares adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudieron el país el mes pasado.

Irán reconoce que murieron 3.117 personas en estas protestas, una cifra que organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.872, si bien continúa verificando más de 11.000 denuncias de posibles muertes.