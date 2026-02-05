El BBVA defiende su salida de EEUU y cree que tiene suficiente tamaño en todos sus países

En la rueda de prensa de presentación de resultados, Torres no quiso entrar a valorar que el Banco Santander, uno de sus principales competidores, haya anunciado esta semana la compra de Webster Bank en Estados Unidos para ganar escala, una estrategia totalmente diferente a la del BBVA en ese país.

Sin embargo, coincide con la tesis de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, de que si se quiere operar en un mercado es necesario hacerlo con escala.

Por esa razón, explicó, el BBVA analizó la posibilidad de comprar en Estados Unidos para aumentar el tamaño de su filial en el país, y llegaron a la conclusión a finales de 2020 de que esas operaciones no aportaban valor, por lo que vendieron su negocio en 11.600 millones de dólares, unos 9.700 millones de euros de entonces.

"Nuestra decisión fue la correcta y ha dado grandes resultados", argumentó Torres.

El presidente del BBVA destacó que el banco es el segundo de la zona euro por capitalización bursátil y cuenta con "una presencia relevante en muchos países: en España, México, Turquía y América del Sur". "Estamos contentos con la presencia que tenemos y allí donde estamos lo hacemos bien", sostuvo.

El banquero añadió que no sienten ninguna presión del mercado para llevar a cabo fusiones o adquisiciones. En el caso de España, reiteró que han "pasado página" tras la oferta pública de adquisición (opa) fallida sobre el Banco Sabadell.

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, afirmó, por su parte, que el grupo tiene puesto ahora el foco en su crecimiento en Italia y Alemania, donde opera a través de bancos digitales y les va "mejor de lo esperado". El volumen de depósitos sumaba 12.200 millones a cierre de 2025 y casi el 40 % correspondía a Alemania.

En el caso de Turquía, el BBVA espera ganar este año unos 1.000 millones, dentro de su plan estratégico de que su banco en este país aporte entre un 10-12 % al beneficio conjunto del grupo.

En cuanto a México, su principal fuente de ingresos, en el BBVA siguen optimistas y creen que la economía irá mejor en 2026, pues esperan que crezca un 1,2 % frente al 0,7 % previsto en 2025, lo que abre la puerta a que el crédito siga creciendo muy por encima de la economía.

El grupo BBVA ganó 10.511 millones de euros en 2025, un 4,5 % más que el año anterior, obteniendo un beneficio récord que supera por primera vez los 10.500 millones, impulsado por los ingresos recurrentes del negocio bancario.