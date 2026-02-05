El CEO de Paramount ofrece compromisos de producción y estrenos en cine si compra Warner

En diciembre de 2025, Warner Bros Discovery acordó vender su negocio de streaming y estudios a Netflix por 72.000 millones de dólares, pero poco después, Paramount Skydance, una de las empresas que habían estado interesadas, hizo una oferta pública hostil en la que persiste hasta hoy.

Ellison abogó en una carta abierta por un "mercado que fomente toda la diversidad del cine, la creación de contenidos y la exhibición en salas, y no con uno que elimine la competencia creando una entidad monopolística o excesivamente dominante", en referencia a Netflix.

En el texto, que según los medios estadounidenses está dirigido a los reguladores y creativos europeos, el ejecutivo deja "absolutamente claro" que si completa la compra de Warner Bros Discovery tras su opa hostil asumirá una serie de "compromisos" en favor de la competencia.

"Paramount Studios y Warner Bros. Studios producirán cada uno un mínimo de 15 largometrajes de alta calidad al año, lo que supone al menos 30 películas anuales", defiende Ellison, que también propone un "ecosistema dinámico de terceros, licenciando sus películas y series", y comprar contenidos independientes.

También reivindica su "compromiso con las salas de cine", asunto espinoso, asegurando que todas las películas tendrán un estreno completo en salas con una ventana global mínima de 45 días antes de estar disponibles bajo demanda, y que se cumplirán las ventanas de exhibición en cada mercado.

"Tras su estreno en cines, cada película seguirá el calendario habitual de la industria, asegurando su disponibilidad en régimen de alquiler digital previo a su incorporación a plataformas de streaming por suscripción", agrega Ellison, que promete también mantener "independiente" la plataforma HBO.

Ellison, hijo del magnate tecnológico Larry Ellison, que es cofundador de Oracle, se declaró un "productor y apasionado" del cine y la televisión, y argumentó varias veces que sus pretensiones de comprar Warner Bros Discovery son en pro de la industria audiovisual, lanzando un dardo a Netflix.

"Al mismo tiempo —y en claro contraste con la estrategia de Netflix— esta operación pretende reforzar la competencia, creando un rival más sólido y eficaz frente a las plataformas dominantes", apostilló.