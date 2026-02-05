El euro apenas reacciona a las declaraciones de Lagarde sobre su apreciación

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1790 dólares, frente a los 1,1804 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1798 dólares.

El euro perdió posiciones tras la publicación de la caída de las ventas minoristas en la zona del euro en diciembre del 0,5 %, respecto al mes anterior, cifras mayores de lo previsto que absorbieron el efecto positivo del aumento de la cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana en diciembre, del 7,8 % respecto a noviembre.

El euro se cambió por debajo de 1,18 dólares antes de que el BCE publicara su decisión de mantener en el 2 % los tipos de interés y de que Lagarde declara ante los medios de comunicación que la apreciación del euro no es nueva.

"El dólar se ha depreciado frente al euro, pero no en los últimos días, sino desde marzo del año pasado" y por ello el impacto de la apreciación del euro desde el año pasado está incorporado en el análisis de la economía que ya ha hecho la entidad, dijo Lagarde.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron la semana pasada en EE.UU. hasta 231.000, desde las 209.000 la semana anterior, y las vacantes de empleos bajaron en diciembre a 6,54 millones (casi 6,93 millones en noviembre).

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1780 y 1,1820 dólares.