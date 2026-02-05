El fiscal de Florida crea una unidad para investigar a empresas de China como Shein

Uthmeier presentó en una conferencia la unidad de prevención de Daños al Consumidor de Actores Internacionales Nefarios' (en inglés Consumer Harm from International Nefarious Actors o CHINA) para "contrarrestar amenazas de China y otros adversarios extranjeros".

El funcionario explicó que la unidad investigará a compañías que "ilegalmente" estén compartiendo datos con China y otros gobiernos extranjeros, lo que "pone en riesgo" la información de los habitantes de Florida, según aseveró.

"Hemos tenido mucho trabajo mientras hemos investigado compañías que, creemos, están compartiendo datos personales e información con China, con el PCCh e, incluso, con el Ejército chino. Este trabajo ha alcanzado un nivel donde nos hemos dado cuenta de que necesitamos personas dedicadas a él de tiempo completo", dijo en Palm Beach.

En una infografía, el fiscal expuso que el caso emblemático de la unidad es una investigación contra Shein, que vende ropa barata conocida como 'fast fashion', por presuntamente transferir datos de los clientes floridanos a China y otros países extranjeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También recordó que el estado ganó un fallo en noviembre en el que una corte de apelaciones validó la Ley SB 264, que Florida aprobó en 2023 para prohibir que la mayoría de ciudadanos chinos compren propiedades situadas a menos de 16 kilómetros de infraestructuras civiles o militares consideradas "críticas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, señaló los casos que comenzaron el año pasado contra fabricantes de productos electrónicos médicos y del hogar, como TP-Link, Lorex y Contec, a los que acusa de transmitir los datos de pacientes y clientes a China.

"Vemos el cuidado de la salud como una industria primaria en este momento donde datos personales de salud, la información humana más sensible, se está compartiendo con un enemigo que nos quiere hacer daño en los últimos cinco o seis meses. Así que hemos estado muy activos en esta área", apuntó Uthmeier.