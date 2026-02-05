El Gobierno de Portugal prolonga al 15 de febrero el estado de calamidad por temporales

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, informó de la medida en una rueda de prensa después de una reunión del Ejecutivo, donde indicó que el país todavía tiene por delante "una situación difícil" que va a prolongar las condiciones que justificaron precisamente esa declaración.

El Gobierno ordenó por primera vez esa situación de calamidad el pasado 29 de enero en decenas de localidades por el temporal Kristin y el pasado fin de semana decidió extenderla hasta el 8 de febrero.

La declaración de situación de calamidad en una zona implica que todos los ciudadanos y entidades privadas están obligados a prestar colaboración a la protección civil, si es requerida, y a respetar las órdenes y orientaciones de las autoridades.

Esta medida legitima el libre acceso de los agentes de la protección civil a propiedades, recursos naturales y energéticos privados, si es necesario para restablecer la normalidad.

Montenegro agregó que van a decretar, además, la situación de contingencia en las áreas con mayor riesgo de inundaciones para garantizar "la continuación de la movilización de todos los medios de protección civil, bomberos, militares, fuerzas de seguridad departamentos de salud, seguridad social, de apoyo psicológico, los zapadores forestales y las alcaldías".

La situación de contingencia se declara en Portugal ante la inminencia de accidentes o catástrofes graves, como incendios, inundaciones o pandemias, cuando se necesita adoptar medidas preventivas o especiales que van más allá del nivel municipal.

Implica, entre otros, restricciones a las actividades y la movilización de los equipos de rescate.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó este jueves una serie de resoluciones para acelerar las labores de reconstrucción, como la suspensión del control administrativo previo en las obras de reparación urgente en los próximos meses en todas las regiones afectadas.

Montenegro recordó que el Gobierno ya dio luz verde el domingo a un paquete global de apoyo de cerca de 2.500 millones de euros y este jueves afirmó que algunas de esas ayudas ya están disponibles, como la asistencia para la reconstrucción de casas.

"La ayuda financiera de emergencia para quienes han perdido ingresos, que puede alcanzar los 12.900 euros al año, llegará a las familias a más tardar el próximo lunes. Las líneas de crédito para la reconstrucción y la tesorería de las empresas, por un importe de 1.500 millones de euros, están operativas desde ayer", dijo.

La Protección Civil de Portugal activó este jueves la alerta roja en la cuenca del Tajo, el nivel más elevado de riesgo, por la subida "abrupta" de los caudales registrada durante la pasada madrugada, superiores a los 7.400 metros cúbicos por segundo.

Desde que llegó la borrasca Leonardo a Portugal, que se ha hecho sentir desde el martes y ha causado un muerto, la Protección Civil ha registrado casi 5.800 incidencias, que han movilizado a más de 20.000 efectivos y 8.000 medios terrestres.