El Gobierno de Trump anuncia otros 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba

No obstante, el Departamento de Estado afirmó este jueves que las necesidades humanitarias en Cuba no guardan relación con el bloqueo petrolero, y que responden al argumento de que, según EE.UU., el Gobierno cubano no emplea sus fondos para cubrir las necesidades de sus ciudadanos.

"Gran parte de la necesidad humanitaria a la que respondemos es que la gente no tiene acceso a alimentos. Y no es porque no permitamos que el petróleo venezolano ilícito siga enriqueciendo a Raúl Castro. Es porque el Gobierno no puede abastecer los estantes de las tiendas", dijo en una rueda de prensa el subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin.

"Tienen miles de millones de dólares, pero no los usan para comprar alimentos para los cubanos de a pie", añadió el funcionario.

El pasado 14 de enero, ya EE.UU. informó del envío de asistencia humanitaria por un valor de 3 millones de dólares a Cuba para las familias afectadas por el huracán Melissa.

Lewin presentó este jueves la ayuda adicional, que consiste en la entrega de decenas de miles de unidades de productos básicos, entre ellos kits de higiene o alimentos no perecederos como pasta, arroz, atún enlatado o frijoles, y que, al igual que la primera partida de enero, será enviada desde Miami a través de los mismos canales y repartidos a través de parroquias locales.

"Estamos entregando productos preenvasados ​​para dificultar mucho más la interferencia del régimen", aseguró el funcionario estadounidense.

También detalló que la ayuda será entregada mayormente en la parte oriental de la isla, una de las más afectadas por el huracán, que golpeó Cuba a finales de octubre del año pasado.

Consultado por las declaraciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien ha rechazado las presiones de Washington, Lewin le recriminó estar centrado en hacer "declaraciones escandalosas" en contra de Estados Unidos en vez de proporcionar comida a sus ciudadanos.

"Instamos a Díaz-Canel y a todos los miembros del régimen cubano a que se centren, ante todo, en cuidar de su pueblo en lugar de tanta retórica absurda sobre Estados Unidos", aseveró.

EE.UU. cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrara combustible a la isla.

El presidente cubano aseguró este jueves que la isla no ha recibido combustible desde el exterior desde el pasado diciembre debido a las presiones de EE.UU. y alertó de que el bloqueo petrolero va a tener consecuencias serias en el país.

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero, que culminó en la captura del presidente Nicolás Maduro, significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110.000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30.000.