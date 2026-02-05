El grupo español Luar na Lubre llevará a Sudamérica la música celta de Galicia

Bieito Romero, líder y fundador de la agrupación gallega, informó este jueves de que serán seis conciertos en Uruguay, Chile y Argentina.

El primero de ellos será el día 5 de marzo en Montevideo y, posteriormente, el día 7 en Santiago.

Después, los días 10, 12, 13 y 14 de marzo Luar na Lubre pasará por las ciudades argentinas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, todas ellas enclaves con una amplia presencia de la emigración gallega.

Será la octava vez que esta formación de música celta visitará, con apoyo del Gobierno de la región española de Galicia, el continente americano, una tierra, destacó Bieito Romero, donde su obra es "muy querida y muy apreciada".

El músico de Luar na Lubre pronosticó que la gira será "muy intensa" y servirá para llevar a otros lugares una "fórmula de entender Galicia".